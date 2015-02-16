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Заслужений свинорил
форуму Finance.ua

Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:47

Заслужений свинорил форуму Finance.ua

Шановні форумчани!

Останнім часом банки приносять чималі неприємні сюрпризи клієнтам, не виконуючи належним чином свої зобов'язання.
Ви ж активно протестуєте проти цього неподобства в рамках закону, вимагаючи свою чесно зароблену винагороду, ділитеся корисними лайфхаками та секретами свинорильства.

Хочемо Вас підтримати в цій добрій справі та оголосити про новий конкурс – заслужений свинорил форуму Finance.ua.

Умови конкурсу прості. Ви самостійно зможете обрати переможця, методом звичайного голосування в цій темі.

Правила конкурсу

1. Загалом конкурс триває з 1.07.2020 по 30.09.2020 в три етапи. 1 етап з 1.07 по 31.07, 2 етап з 1.08 по 31.08, 3 етап з 1.09 по 30.09

2. Щомісяця голосуємо за учасників та обираємо 3 найкращих зі званнями - свинорил 100 lvl, свинчатко банківське звичайне, п'ятачок. Переможці отримують медалі.

3. У голосуванні можуть брати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2020. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.

4. Кандидат має бути дійсним учасником форуму, що зареєстрований не пізніше 01.01.2020 та має не менше 100 повідомлень на форумі.

5. Щомісяця враховуються 3 голоси від одного учасника, навпроти кожного звання (свинорил 100 lvl, свинчатко банківське звичайне, п'ятачок) з чіткими нікнеймами кандидатів. Переголосування не враховується.

6. В підсумку за квартал обираємо абсолютного переможця, який отримає звання заслужений свинорил Finance.ua.

Для участі в конкурсі рекомендуємо посміхнутися та бажаємо гарного настрою :wink:

Доповню і зверну увагу, що конкурс був зроблений за проханням форумчан із пропозиціями звань. Тому особливо чутливих прошу не флудити в цій темі.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:32

Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua

  Ірина_ написав:5. Щомісяця враховуються 3 голоси від одного учасника, навпроти кожного звання (свинорил 100 lvl, свинчатко банківське звичайне, п'ятачок) з чіткими нікнеймами кандидатів. Переголосування не враховується.

Нет желания голосовать за пятачков.
За свинорылов100лвл - принимается 1 голос или 3 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:51

mustbe розподіляєте своє голосування по місцям.
1 місце із званням свинорил 100 lvl - ім'я кандидата, що на Вашу думку заслуговує.
2 і 3 місця відповідно - із ім'ям інших кандидатів.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:58

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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:27

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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:58

  Ірина_ написав:3. У голосуванні можуть брати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2020. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.

Дискриминация.:evil:
У меня уже 21 физических карт 8-ми разных банков за 4 месяца, почему я не могу отдать голос за своего кандидата? :(
Тем более, читаю почти всё на форуме и знаю кто главный свинорыл.:)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:52

Так хто скільки насвинорилив невідомо...немає обєктивного критерія.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:08

  Квесторе_поверніться написав:Так хто скільки насвинорилив невідомо...немає обєктивного критерія.


так что вы предлагаете, декларации предоставлять? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:31

  Striker написав:
  Ірина_ написав:3. У голосуванні можуть брати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2020. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.

Дискриминация.:evil:
У меня уже 21 физических карт 8-ми разных банков за 4 месяца, почему я не могу отдать голос за своего кандидата? :(
Тем более, читаю почти всё на форуме и знаю кто главный свинорыл.:)

Очень приятно, что новички на нашем форуме такие активные. Ни в коем случае не хотели Вас обидеть.
Обычно новые пользователи не очень воспринимают финансовые сленги форума, да и не совсем понимают что это значит.
В виде исключения мы готовы принят Ваш голос :wink: .

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:35

  Амвросий написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так хто скільки насвинорилив невідомо...немає обєктивного критерія.


так что вы предлагаете, декларации предоставлять? :)


Нам нужно только Ваше объективное мнение (голос) :)
Ірина_
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