Заслужений свинорил форуму Finance.ua

Додано: Нед 26 лип, 2020 08:59

Очень размыты критерии.

Как по мне, так истинный свинорыл это тот, кто стрижёт капусту исключительно за счёт кишмиша и кредлимита карт. А вот чИлАвек, шо имеет доход с депо, скорее напоминает сборщика урожая, нежели охотника за трюфелями.

Деполюди не имеют отношения к свинорылам.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.