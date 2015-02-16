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Заслужений свинорил
форуму Finance.ua

Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 06:13

  uaprofi написав:Долярчик, заслуживает полюбому призовое место, так как не каждому дано выжать такой профит с банковской системы в столь запутанные времена

  Долярчик написав:Ну, якщо взяти для простоти розрахунків 100 000грн,то:
- 100 000/25,8 = 3 875дол.(серпень минулого року)
- а на серпень цього року наросте на депо +14%(17,5%брутто) 11 4 000грн!
- тож 114 000/27,8(беру сьогоднішній курс) = 4 100дол.
На моменті + 225дол. профіту!

225 баксов в год ?
Действительно, офигенный профит )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 08:59

Очень размыты критерии.
Как по мне, так истинный свинорыл это тот, кто стрижёт капусту исключительно за счёт кишмиша и кредлимита карт. А вот чИлАвек, шо имеет доход с депо, скорее напоминает сборщика урожая, нежели охотника за трюфелями.
Деполюди не имеют отношения к свинорылам.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:09

Шановні форумчани!

Підведемо підсумок першого етапу конкурсу. Прийняла до уваги зауваження. Оскільки звання для багатьох виявилися образливі (хоча ідеї були Ваші), переможці 2 та 3 місця отримують звичайне звання свинорил, проте із різними медалями.

В результаті за голосуванням маємо таку картину:

1 місце отримує учасник IMPRINTER, отримавши звання Свинорил 100 lvl і відповідну медаль
2 місце отримує учасник clientage
3 місце отримує учасник Flamingo

Вітаю переможців) Всім успіху!

Розпочинаємо другий етап!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:45

Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua

  Квесторе_поверніться написав:Так хто скільки насвинорилив невідомо...немає обєктивного критерія.
Теж не зрозуміло як мірятись пі***ми :lol:
Мій список десь такий, гг :roll:
clientage
Flamingo
mustbe
Квесторе_поверніться
Вкладчик1234
IMPRINTER
Pater
extreme_lviv_ua :oops:
P.S. Дякуюси цим колегам почав свинорилити :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 03:27

Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua

свинорил 100 lvl - Flamingo
свинчатко банківське звичайне - MASolomko
п'ятачок - Slx

P.S. В правилах не написано, що не можна голосувати за самого себе.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:23

Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua

В этом месяце успел закинул на депозит 20тыс за день до закрытия (кешбек 0.6% за пополнение) и еще 20тыс на депозит за 2 дня до закрытия (тоже кешбек 0.6% за пополнение).
Хрю.
В след месяце повторю с депо на 10тыс а через месяц с депо на 40тыс.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:12

  vpchelko написав:В этом месяце успел закинул на депозит 20тыс за день до закрытия (кешбек 0.6% за пополнение) и еще 20тыс на депозит за 2 дня до закрытия (тоже кешбек 0.6% за пополнение).
Хрю.
В след месяце повторю с депо на 10тыс а через месяц с депо на 40тыс.

Вибачте а яке вiдношення мають описанi вами дiï до цiєï теми?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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