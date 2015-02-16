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Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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Додано: Суб 15 сер, 2020 08:10
Искатель написав: Striker написав: Ірина_ написав:
3. У голосуванні можуть брати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2020. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.
Дискриминация.
У меня уже 21 физических карт 8-ми разных банков за 4 месяца, почему я не могу отдать голос за своего кандидата?
Тем более, читаю почти всё на форуме и знаю кто главный свинорыл.
Я бы тоже не прочь поучаствовать в конкурсе...
Может, какие-то критерии разработать, задания там выполнить или еще что?...
Очень хочется медальку со свинкой...
Ну прийняти участь ви вже можете й зараз - проголосувавши. На вiдмiну, наприклад вiд мене (я не Striker - менi як виключення права голосу не давали
). А крiм того, я так розумiю, що якщо активно допомагати форумчанам в "свинячих" темах то i за вас можуть проголосувати i будем вам свинка на медалi
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Додано: Пон 31 сер, 2020 19:59
Alien написав:
На вiдмiну, наприклад вiд мене (я не Striker - менi як виключення права голосу не давали ).
А Ви й не просили
)))
З пов.
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Ірина_
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:01
Шановні форумчани!
Можливо хтось ще має бажання проголосувати за своїх колег.
Нагадую завтра вже 1 вересня)
Кому цікаву медальку?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:07
Как и ожидалось - конкурс превратился в рейтинг зрительских симпатий.
Реальные свыни - сидят тихо, темы не палят, тупо майнят бабло.
Пишут только своим, узкому кругу ограниченных людей )
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