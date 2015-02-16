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Заслужений свинорил
форуму Finance.ua

Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 08:10

  Искатель написав:
  Striker написав:
  Ірина_ написав:3. У голосуванні можуть брати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2020. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.

Дискриминация.:evil:
У меня уже 21 физических карт 8-ми разных банков за 4 месяца, почему я не могу отдать голос за своего кандидата? :(
Тем более, читаю почти всё на форуме и знаю кто главный свинорыл.:)

Я бы тоже не прочь поучаствовать в конкурсе...
Может, какие-то критерии разработать, задания там выполнить или еще что?...
Очень хочется медальку со свинкой...

Ну прийняти участь ви вже можете й зараз - проголосувавши. На вiдмiну, наприклад вiд мене (я не Striker - менi як виключення права голосу не давали ;)). А крiм того, я так розумiю, що якщо активно допомагати форумчанам в "свинячих" темах то i за вас можуть проголосувати i будем вам свинка на медалi ;)
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Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:59

Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua

  Alien написав:На вiдмiну, наприклад вiд мене (я не Striker - менi як виключення права голосу не давали ).
А Ви й не просили :) )))

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:01

Шановні форумчани!
Можливо хтось ще має бажання проголосувати за своїх колег.
Нагадую завтра вже 1 вересня)
Кому цікаву медальку?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:07

Как и ожидалось - конкурс превратился в рейтинг зрительских симпатий.
Реальные свыни - сидят тихо, темы не палят, тупо майнят бабло.
Пишут только своим, узкому кругу ограниченных людей )
mustbe
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