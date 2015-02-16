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Заслужений свинорил
форуму Finance.ua

Заслужений свинорил форуму Finance.ua
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 08:10

  Искатель написав:
  Striker написав:
  Ірина_ написав:3. У голосуванні можуть брати участь всі форумчани, що були зареєстровані на форумі не пізніше 01.01.2020. Голоси від учасників, що були зареєстровані пізніше, враховуватись не будуть.

Дискриминация.:evil:
У меня уже 21 физических карт 8-ми разных банков за 4 месяца, почему я не могу отдать голос за своего кандидата? :(
Тем более, читаю почти всё на форуме и знаю кто главный свинорыл.:)

Я бы тоже не прочь поучаствовать в конкурсе...
Может, какие-то критерии разработать, задания там выполнить или еще что?...
Очень хочется медальку со свинкой...

Ну прийняти участь ви вже можете й зараз - проголосувавши. На вiдмiну, наприклад вiд мене (я не Striker - менi як виключення права голосу не давали ;)). А крiм того, я так розумiю, що якщо активно допомагати форумчанам в "свинячих" темах то i за вас можуть проголосувати i будем вам свинка на медалi ;)
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:59

Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua

  Alien написав:На вiдмiну, наприклад вiд мене (я не Striker - менi як виключення права голосу не давали ).
А Ви й не просили :) )))

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:01

Шановні форумчани!
Можливо хтось ще має бажання проголосувати за своїх колег.
Нагадую завтра вже 1 вересня)
Кому цікаву медальку?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:07

Как и ожидалось - конкурс превратился в рейтинг зрительских симпатий.
Реальные свыни - сидят тихо, темы не палят, тупо майнят бабло.
Пишут только своим, узкому кругу ограниченных людей )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:59

Если позволите - я вставлю свои 5 копеек в обсуждение именно условий конкурса. Так получилось что я примерно 12 лет был по сути единственным модератором одного довольно популярного (в своих кругах) форума связанного с деньгами (к сожалению почившему ныне в бозе). В том числе мне приходилось устраивать множество конкурсов и голосовалок. В т.ч. и с реальными физическими наградами, имеющими вполне реальную материальную ценность, которые приобретались за мой счет. Но не это важно. Для себя за эти годы я усвоил как важны для успеха голосования сами правила и четкость критериев отбора ими установленные. Я понимаю что здесь огромный и многообразный форум, но ИМХО организованный конкурс по свинорыльству "страдает" от отсутствия как раз четкости критериев. Потому как есть ГУРУ. К ним уважение огромно. И помощи они оказывают множество в простых и сложных ситуациях. Но в большинстве своем это могут быть ситуации никак не связанные со свинством. Но не проголосовать за них как бы и неправильно вовсе - ведь помощь то огромна.
Как бы поступил я? Пересмотрел условия в трех направлениях:
1. Прежде всего должен быть установлен четкий порядок в голосовании. Каждый голосующий должен проголосовать не более за 3 кандидатов и при этом обязательно их отранжировать. Меньше 3 можно. Больше нет. Все сообщения не соответствующие этим критериям не учитываются. Если человек не отранжировал кандидатов - просто написал подряд три ника одной строкой - его сообщение тоже не учитывается (чуть позже объясню почему).
2. Понятно что невозможно соединить коня и трепетную лань. В данном случае хотелось бы понять кто из свиней самый "свинячий" - и тут критерий как бы деньги - но посчитать деньги в чужом кармане невозможно (да и не нужно). С другой стороны было объявлено что конкурс тут о тех кто помогает свинячить другим. Это кстати очень скользкий критерий, благодаря которому и получился в итоге конкурс на просто приз зрительских симпатий по сути со свинством ничего общего не имеющим. Я предлагаю совсем немного видоизменить критерий - при этом оставить и денежную составляющую и помощь самих свинорылов, но соединить их по другому. Каждый голосующий должен назвать 3х форумчан, чьи любые действия помогли ему в этом (ну или в этом и прошлом) году заработать или впустую не потратить там где это можно (т.е. сэкономить) больше денег. И чем больше денег помог голосующему заработать тот или иной свинорыл тем более высокое место в своем рейтинге он должен ему поставить. Ну а кто больше дал возможность вам заработать я думаю уж как-то посчитать можно. В крайнем случае хотя бы по ощущениям.
3. И вот чтобы опять не получился при этом "приз зрительских симпатий" лично я бы ввел обязательным условием кроме ника кандидата обязательно указывать, что именно помогло голосующему поиметь деньги. Не паля при этом тему (слава Влада Коваля тут никому не нужна). Но ИМХО общее направление обязательно должно быть указано, чтобы было видно что это не просто голос за гуру. Опять таки, кто не выполнил это условие - не написал как ему помог его кандидат заработать (сэкономить) - его голос не учитывать.

Специально пишу это сообщение в первый день третьего месяца конкурса, когда надеюсь правила можно переиграть. Предлагаю его организаторам провести третью его часть именно в таком ключе и с такими критериями. Мне кажется результаты могут оказаться вполне неожиданными. При этом мы получим не рейтинг свинорылов по сумме их непосредственного заработка (что узнать невозможно в принципе), а по сути рейтинг тех форумчан, кто свой свинский опыт передает менее опытным свинкам, уча их иногда пусть даже всего лишь азам свинства, но которые эти свинки уже почувствовали в заработанных или сэкономленных дензнаках.

В качестве примера (на случай если вдруг таки мои предложения будут приняты организаторами конкурса) хочу показать как проголосовал бы я (пока без ников - хотя №2 будет и так понятен). Повторюсь главный критерий - не то насколько это хороший человек на форуме, а насколько его действия помогли именно мне больше денег заработать, сэкономить, поиметь . Итак ИМХО это должно выглядеть так:
1. Ник1 - благодаря его подсказкам я смог открыть ряд незаменимых в кошельке свинорыла карт и правильно их использовать + очень помог мне в вопросах с одним МФО + дал наводку на одну не банковскую кэшбек-программу, которая существовала всего месяц, но позволила неплохо заработать.
2. Ник2 - вдохновил на борьбу с #зеленелайно, которая в итоге закончилась успехом, плюс его эксим-бонус-бот несколько раз помогал своевременно вывести кэшбек в нужном направлении.
3. Ник3 - несколько раз я использовал его рефералки + однажды он использовал одну мою.

При таком структурировании при подсчете итогов у организатора ИМХО не должно быть никаких сложностей. Плюс всем остальным будет понятно почему именно, за какие такие заслуги, скажем Ник1 получил "свинку к аватарке".

Как-то так... ;) Ногами прошу не бить. Ну хотя бы по лицу :roll: .
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:37

Re: Заслужений свинорил форуму Finance.ua

  Flamingo написав:№2 будет и так понятен

Та и №1 - относительно легко узнаваем )
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