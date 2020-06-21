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Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 02 лип, 2020 05:06
Пропонуємо до обговорення:
Мы оценили удобство и качество обслуживания в МФО
Этот рейтинг отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. Среди основных причин популярности этой услуги – ее удобство, простота и быстрота. Клиент оформляет кредит, не выходя из дома, и получает деньги в течение нескольких минут. Мы сравнили 61 компанию и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других.
Дивися повний текст Рейтинг микрофинансовых организаций Украины (1 кв. 2020)
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ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
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