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Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых
организаций Украины...

Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 05:06

Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины...

Пропонуємо до обговорення:
Мы оценили удобство и качество обслуживания в МФО
Этот рейтинг отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. Среди основных причин популярности этой услуги – ее удобство, простота и быстрота. Клиент оформляет кредит, не выходя из дома, и получает деньги в течение нескольких минут. Мы сравнили 61 компанию и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других.

Дивися повний текст Рейтинг микрофинансовых организаций Украины (1 кв. 2020)
D2
 
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