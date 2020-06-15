Головною проблемою Національного банку України став не політичний тиск, а побудова комунікацій.
Дивися повний текст Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну проблему Нацбанку.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48
Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну проблему Нацбанку.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48
Бла бла бла. Уровень коммуникации - шикарный, таких отчётов, на сайте нбу, тяжело припомнить
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:52
Наверное потому, что НБУ - это абсолютно независимая институция, работающая автономно ...
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