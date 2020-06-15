RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Не тиск і не політика: у
Зеленського озвучили головну...

Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48

Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...

Пропонуємо до обговорення:
Головною проблемою Національного банку України став не політичний тиск, а побудова комунікацій.

Дивися повний текст Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну проблему Нацбанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89050
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48

Бла бла бла. Уровень коммуникации - шикарный, таких отчётов, на сайте нбу, тяжело припомнить
Moimir
 
Повідомлень: 954
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:52

Наверное потому, что НБУ - это абсолютно независимая институция, работающая автономно ...
mvi
 
Повідомлень: 127
З нами з: 07.11.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Українець і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більш ніж 1000 інвесторів Укрбуду прийшли до Зеленського... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 15 чер, 2020 13:30
39 1871
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 13:57
cannabis_ua
У Зеленського розповіли, як побороти корупцію в бізнесі
R2 » Пон 15 чер, 2020 17:01
8 764
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 15:12
Kudrjavuy
Марченко запевнив Зеленського, що Держбюджет-2020 буде...
R2 » Сер 10 чер, 2020 12:29
3 229
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 15:27
sveneld83

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.