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Тисяча Зеленського: «Зимова
єПідтримка» добігає кінця

Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 20:37

Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця

Пропонуємо до обговорення:
«Зимова єПідтримка» добігає кінця, тож з’явилося важливе уточнення щодо програми. Воно може вплинути на подальші умови використання коштів або процедуру їх отримання.

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Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця
R2
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Розшифрую: на популізм у зе-влади закінчилися кошти...
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igemus64
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:31

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
«Зимова єПідтримка» добігає кінця, тож з’явилося важливе уточнення щодо програми. Воно може вплинути на подальші умови використання коштів або процедуру їх отримання.

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Тисяча Зеленського: «Зимова єПідтримка» добігає кінця


"Не страшны дурные вести —
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В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
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будет и весенняя е штука и летняя и конечно осенняя....не переживайте
konstantin kirovograd
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