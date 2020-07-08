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Отставка Смолия:
"прыгнет" ли курс к 40?

Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс к 40?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:14

Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс к 40?

1 июля глава НБУ Яков Смолий, который возглавлял НБУ с марта 2018 года, подал в отставку, указав причиной "политическое давление"

Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Также, курс гривны на межбанковском валютном рынке на заметно снизился.

Чего ждать дальше? Как отставка отразится на курсе гривны и есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране?

Более детально:

Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:36

Ірина_

Ох, страшней с каждым годом. Есть какие-то надежды на адекватный курс гривны?
Darina85
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:34

Re: Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс к 40?

и сколько ждать?
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:00

  Darina85 написав:Есть какие-то надежды на адекватный курс гривны?

Це ж який?
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:09

Я лично очень сомневаюсь, что бакс еще раз так подпрыгнет, потому что сейчас за счет кредитов, а так же продажи земли доллар относительно спокойный и не важно кто придет, Смолий или Гонтарева.
Legonok
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:11

Re: Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс к 40?

  Legonok написав:и не важно кто придет, Смолий или Гонтарева.


ці вже точно не прийдуть )
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greenozon
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