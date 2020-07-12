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Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс к 40?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:14
1 июля глава НБУ Яков Смолий, который возглавлял НБУ с марта 2018 года, подал в отставку, указав причиной "политическое давление"
Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Также, курс гривны на межбанковском валютном рынке на заметно снизился.
Чего ждать дальше? Как отставка отразится на курсе гривны и есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране?Более детально:Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс?Подписывайтесь на Finance.ua
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Ірина_
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:36
Ірина_
Ох, страшней с каждым годом. Есть какие-то надежды на адекватный курс гривны?
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Darina85
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:34
и сколько ждать?
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:00
Darina85 написав:
Есть какие-то надежды на адекватный курс гривны?
Це ж який?
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ricardo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:09
Я лично очень сомневаюсь, что бакс еще раз так подпрыгнет, потому что сейчас за счет кредитов, а так же продажи земли доллар относительно спокойный и не важно кто придет, Смолий или Гонтарева.
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Legonok
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:11
Legonok написав:
и не важно кто придет, Смолий или Гонтарева.
ці вже точно не прийдуть )
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greenozon
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:51
Ірина_ спасибо что сообщили!
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Иван22
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