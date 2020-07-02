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Finance.ua: Як вибрати МФО

Finance.ua: Як вибрати МФО
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:26

Finance.ua: Як вибрати МФО

Пропонуємо до обговорення:
5 порад для майбутніх позичальників
Послуги мікрофінансових організацій користуються популярністю серед українців. У кожного час від часу трапляється ситуація, коли дуже потрібно купити побутову техніку, зробити приємний подарунок, встигнути скористатися вигідною пропозицією, оновити ремонт у квартирі або просто добре відпочити, але на це в необхідний момент бракує власних коштів. Тоді ми вдаємося до позикових грошей.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 03:18

Так 400-800% річних!
Не враховуючи штрафів .
tjps777
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