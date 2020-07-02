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Шмигаль допустив перехід на
дистанційне навчання з вересня

Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:17

Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про можливість дистанційного навчання в Україні восени у разі погіршення ситуації з епідемією COVID-19.

Дивися повний текст Шмигаль допустив перехід на дистанційне навчання з вересня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:18

Хоть смейся, хоть плачь. Все по Михалкову.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:40

ті зелені пітушари добавляться, що їх на вулицях будуть відловлювати і відстрілювати як на сафарі
Mr_Kahabasov
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:32

Зачем вообще их обучать? Чем тупее нарид, тем лучше ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:58

  Mr_Kahabasov написав:ті зелені пітушари добавляться, що їх на вулицях будуть відловлювати і відстрілювати як на сафарі

Вот поэтому многие его и поддерживают.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:06

  mvi написав:Зачем вообще их обучать? Чем тупее нарид, тем лучше ...


Сборщик клубники должен быть грамотный. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:05

та вообще позакрывайте те школы, помещения в аренду. Обучаться - начальную школу с горем пополам и дистанционно можно осилить. То что для многодетных семей такое обучение практически нереально - ну то такое, проблемы индейцев шерифа не волнуют. А больше - что еще в аграрной и "заробитчанской" стране нужно? Зато какая экономия для бюджета!
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:45

А потом работать дистанционно!!!!
mapamapa
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