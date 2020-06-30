RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість українців не
підтримують співпрацю з МВФ...

Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:45

Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців виступили проти співпраці нашої держави з МВФ.

Дивися повний текст Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89092
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00

Re: Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...

Для того, чтобы поддерживать или нет, нужно как минимум в этом разбираться.А то похоже на это:
https://www.youtube.com/watch?v=UMsZ1jGIL3c
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 27.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 10:11

  wadimk написав:Для того, чтобы поддерживать или нет, нужно как минимум в этом разбираться.А то похоже на это:
https://www.youtube.com/watch?v=UMsZ1jGIL3c


Среднему пересичному не нравится, что разбираются в МВФ одни, а долги за счёт почему-то только закручивания налоговых гаек и недофинансирования разных важных программ приходится отдавать другим, в смысле им. :mrgreen:
Вполне логичная психологическая реакция человека.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17523
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4284 раз.
Подякували: 6904 раз.
 
Профіль
22
3
5
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держстат назвав кількість українців за межею бідності
R2 » Суб 04 лип, 2020 22:31
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 22:31
Амвросий
ЄС відкриє кордони для окремих категорій українців
R2 » Сер 01 лип, 2020 13:47
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 19:30
intrastranger
Українців до кінця 2020-го чекає новий курс долара:... 1, 2
R2 » Вів 30 чер, 2020 12:39
15 1620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 10:12
vinitek_if

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (452)
05.07.2020 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.