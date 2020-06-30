Більшість українців виступили проти співпраці нашої держави з МВФ.
Дивися повний текст Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ (опитування).
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Додано: Нед 05 лип, 2020 09:45
Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ (опитування).
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00
Re: Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
Для того, чтобы поддерживать или нет, нужно как минимум в этом разбираться.А то похоже на это:
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:11
Среднему пересичному не нравится, что разбираются в МВФ одни, а долги за счёт почему-то только закручивания налоговых гаек и недофинансирования разных важных программ приходится отдавать другим, в смысле им.
Вполне логичная психологическая реакция человека.
Не читаю Будивельника и Trast.
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