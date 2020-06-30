Більшість українців виступили проти співпраці нашої держави з МВФ.
Дивися повний текст Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ (опитування).
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Додано: Нед 05 лип, 2020 09:45
Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ (опитування).
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:00
Re: Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
Для того, чтобы поддерживать или нет, нужно как минимум в этом разбираться.А то похоже на это:
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:11
Среднему пересичному не нравится, что разбираются в МВФ одни, а долги за счёт почему-то только закручивания налоговых гаек и недофинансирования разных важных программ приходится отдавать другим, в смысле им.
Вполне логичная психологическая реакция человека.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:43
Не здивуюся, якщо більшість громадян України (саме так треба було писати в тексті) вважають, що Земля пласка.
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:59
Результат успешной деятельности медиа мертвечука-мураева-левочкина-коломойского и всяческих шмариев.
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:22
Те что сидят на кредитах в ломбардах от 300% на кридитных картах по 35% без вообще неработающей ипотеке лизинга отказиваются от 4%...
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:25
большинство украинцев просто хотят курс по 100 грн. за 1$ , поэтому и не поддерживают.
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:42
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Все чаще возникают такие подозрения.
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