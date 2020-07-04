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Більшість українців не
підтримують співпрацю з МВФ...

Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:04

  Schmit написав:
  p_a_l написав:
  Schmit написав:Результат успешной деятельности медиа мертвечука-мураева-левочкина-коломойского и всяческих шмариев.

Т.е. это они набрали кредитов от МВФ и их же разворовали? Это они подняли цены на все и вся, и сделали страну беднейшей в Европе?
Вы не там наверно чешите, или считаете людей совсем тупыми?

Нет, это сделал мудрый нарид, выбирая под влиянием олигархических медиа раз за разом кравчуков-кучм-януковощей-тимошенок и прочих (да, во всех бедах Украины виновны не политики, а танцующий на граблях мудрый нарид).
В последнее время невооруженным глазом заметно, как помимо украинских олигархов в медиа активно вливаются московские барыши. Люди, как вы выразились, не совсем тупые, должны бы понимать цели этих вливаний. Но, к сожалению, не понимают.

Не тупые люди увидели разграбление и мародерство на войне. Надеялись на последнего, но зря. Покажите нам не вора. Проголосуем.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:07

  Ratatui написав:Похоже тут собрался клуб знатоков. :mrgreen:

Да. Как сегодня услышал - Нам дают кредитов ровно столько чтобы проценты по предыдущим кредитам покрыть.- Это не помощь, это кабала.
Что такое прогрессия в математике я знаю.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:22

  Вкладчик1234 написав:
  p_a_l написав:
  Schmit написав:Результат успешной деятельности медиа мертвечука-мураева-левочкина-коломойского и всяческих шмариев.

Т.е. это они набрали кредитов от МВФ и их же разворовали? Это они подняли цены на все и вся, и сделали страну беднейшей в Европе?
Вы не там наверно чешите, или считаете людей совсем тупыми?

Коричневый "гэтьман" поднял коммуналку не на 75%, а на 100%!

Ага именно президент занимается ценами на комуналку)))
sopkotomhu
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