Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ

Додано: Пон 06 лип, 2020 10:58

"Как всегда хотят угодить и олигархам. Не повышать минимальную зарплату, которая по тарифной сетке влияет на все оклады, включая бюджетников. А владеют промышленностью и агрохолдингами исключительно олигархат. Вот и мечутся пытаясь быть и с народом и "хозяевам" угодить, как в том анекдоте "умная или красивая"!? " - этот пост был написан, когда подняли минимальную зарплату вдвое!!! С тех пор мало что изменилось! Это решение уже давно перезрело! Хочу согласится с предыдущим постом, разве, что в глубинке, да будет немного тяжеловато, а так реальная зарплата уже давно держится на уровне 10 тыс. Депутаты давно это поняли и подняли себе зарплаты, а про тупое стадо немного забыли. (Тупое, это я про тех, кто блеет, что высокая зарплата это плохо и даже вредно для экономики)