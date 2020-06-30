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Підвищення мінімалки може
стати критичним фактором - ФРУ

Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення мінімальної заробітної плати на 38%, яке Кабмін планує провести у 2021 році, не є обгрунтованим.

Дивися повний текст Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25

Такое ощущение там враги одни сидят. Пусть глава ФРУ проживет на сегодняшнюю минималку умник...
KTB
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:13

Да, так и есть, возможно один грамотный человек нашелся... Производительность труда не выросла, неквалифицированный рабочий труд как ходил протерал штаны -тем и занимается сейчас. А квалифицированный - как получал больше так и получает. Подымут минималку и квалиффицыроване кадры будут делать ещё и работу за тех кто на минималка. А минисальщиуов уволят. Поедут они клубнику собирать по 12 часов в сутки за те же деньги - вот такие реалии. А за мелкие города,пгт, села,- вообще молчу. Ну или гривну напечатают, денег в руках в дураков станет больше, а купить смогут меньше! Как-то так.
igor_smile44
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:20

Хай проживуть на 4200 чи скільки там чистими виходить.Зараз на 100 грн в магазині мало що з продуктів придбати можливо,а ще комуналка і можливо якісь ліки.
11chymak
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:34

зелебобики не умеют в экономику. з.п. должно соответствовать доходам владельца бизнеса. нет дохода - нет з.п. Любители совка с принципами типа я работаю - платите мне, просто задолбали! В стране полная Ж. откуда взять денег на з.п. и налоги? только закрываться. Собственно гениальный план - угробить весь частный бизнес, чтобы только на завод шли и директору подчинялись. Скоты совковые
e_v_nechaev
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:07

  11chymak написав:Хай проживуть на 4200 чи скільки там чистими виходить.Зараз на 100 грн в магазині мало що з продуктів придбати можливо,а ще комуналка і можливо якісь ліки.

вас хтось примушує жити на 4200 грн?
equinox
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:44

Это не поднятие минималки, это просто вывод теневых зарплат. Предприниматели будут меньше платить в конвертах и больше отчислять налогов. Для простых работяг ничего не поменяется. Можно смело подымать до 10 тыс. минималку и тоже мало что изменится.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:55

Не проблема.....заплатим больше налогов....и пусть никто не удивляется......почему цены ростут.....
gloriazp
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:58

"Как всегда хотят угодить и олигархам. Не повышать минимальную зарплату, которая по тарифной сетке влияет на все оклады, включая бюджетников. А владеют промышленностью и агрохолдингами исключительно олигархат. Вот и мечутся пытаясь быть и с народом и "хозяевам" угодить, как в том анекдоте "умная или красивая"!? " - этот пост был написан, когда подняли минимальную зарплату вдвое!!! С тех пор мало что изменилось! Это решение уже давно перезрело! Хочу согласится с предыдущим постом, разве, что в глубинке, да будет немного тяжеловато, а так реальная зарплата уже давно держится на уровне 10 тыс. Депутаты давно это поняли и подняли себе зарплаты, а про тупое стадо немного забыли. (Тупое, это я про тех, кто блеет, что высокая зарплата это плохо и даже вредно для экономики)
alex_wolf_1975
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:09

alex7gk alex_wolf_1975 ви потім в крамницю зайдіть та подивіться- зміниться щось чи ні. З такою уявою про зв'язок причин та наслідків на умовно економічному форумі краще більше читати ніж писати
ruslan42212
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