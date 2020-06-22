У деяких країнах покарання за порушення ПДР у багато разів серйозніше, ніж в Україні.
Дивися повний текст ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 08:52
ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-5 країн з найвищими штрафами за порушення ПДР.
Додано: Пон 06 лип, 2020 08:52
У нас тоже штрафы нереальные в сравнение с доходами макс штраф 51000 это 4 средних зп покруче чем в японии а если сравнить с ср пенсией 3030 грн это значит смертнуб казнь пенса)
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