ТОП-10 високооплачуваних
професій у Польщі без диплому

ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 15:22

ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому

Пропонуємо до обговорення:
Польща була й залишається одним із найпопулярніших напрямків для українців, які їдуть на заробітки. Видання Think Europe зібрало підбірку 10 найвисокооплачуваніших некваліфікованих професій у Польщі.

ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 15:24

Що з цього перліку вважається "високооплачуваним"? Аби щось написати.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 17:17

  Gastarbaiter написав:Що з цього перліку вважається "високооплачуваним"? Аби щось написати.

Как обычно, в заголовке опущены существенные моменты. В данном случае слово "некваліфікованих". По сравнению с работой вообще без зарплаты за может быть строчку в резюме, и указанные полторы-две польские минималки уже хорошо. Ну и статья для пересичных, а по украинским меркам 8000 zl, т.е. больше 2000$ в месяц - это вообще сумасшедшие деньги для любой работы. В хорошем случае 80й перцентиль по работающим в Украине.
