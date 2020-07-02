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У Раді придумали новий податок
для дрібних фермерів - DW

У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:57

У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW

Пропонуємо до обговорення:
Якщо законопроект приймуть, пересічному власнику земельного паю доведеться платити до 6 тисяч гривень на рік.

Дивися повний текст У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:58

"Експерти відзначають, що формально новий податок поширюється на всіх, але агрофірми і холдинги платити його фактично не будуть" - упс

во-первых, каждый, кто прочитал 3131 увидел, что это ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ на ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (т.е. ГРАЖДАН), который ХОЛДИНГИ НЕ ПЛАТЯТ в принципе, вот только этот тип налога на МНИМЫЙ ДОХОД. который объявлен ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ нормативной денежной оценке от земельного участка - некоторого РЕНТНОГО ДОХОДА;

во-вторых, 3131 заложен механизм НАЛОГОВОГО администрирования МНИМОГО ДОХОДА через совокупность предоставляемых в НАЛОГОВЫЕ органы документальных ПОДТВЕРЖДЕНИЙ возможных НАЛОГОВЫХ СКИДОК, который уже в ПЕРВЫЙ год применения НАЛОГОВОЙ нормы приведет к тотальному взятию ЗЕМЕЛЬНЫХ участков в НАЛОГОВЫЙ ЗАЛОГ;

в-третьих, если уж действительно хочется побороть "ТЕНЕВУЮ АРЕНДУ" - установите ставку собственно ЗЕМЕЛЬНОГО налога на уровне средней АРЕНДЫ государственной земли - 5%, а предоставьте всем, кто зарегистрировал ДОГОВОР аренды НАЛОГОВУЮ СКИДКУ в 90%;

в четвертых, вот тогда и ГРАЖДАНЕ и ФЕРМЕРЫ и ХОЛДИНГИ будут платить одинаково - 0,5% за СОБСТВЕННУЮ землю и 5% - за АРЕНДОВАННУЮ у ГОСУДАРСТВА или ГРАЖДАНИНА,

в-пятых, иначе 3131 даже ПОНИЖАЕТ ставки ЕДИНОГО НАЛОГА для ХОЛДИНГОВ
al_a_shurshun
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