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У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:54
Очікую на схвальні відгуки виборців зелених слуг. Я так розумію, їм це подобається?
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0mage0
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59
0mage0 написав:
Очікую на схвальні відгуки виборців зелених слуг. Я так розумію, їм це подобається?
Вони чекали доброго клоуна-чарівника, а вийшов злий-гвалтівник!
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komp
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:07
Не долго клоунам осталось народ развлекать!
Впереди новый майдан!
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straponesa
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11
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