У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW

Додано: Вів 07 лип, 2020 18:26

lauder7 написав: Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно?

Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок. Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно?Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.

Если в статье неправда, смотрите кто автор в вперед и с песней это раз. Во вторых, вы как человек читавший и знающий и вам будет не трудно со ссылкой на данный труд сообщить моей скромной персоне, что по новому закону я должен буду платить за свой участок земли если я его не сдаю, не использую, а просто владею. Заранее благодарен. Мы в отличие от вас обсуждаем указанное в статье. А вы просто пришли и ... "кто читал". Я чесно пытался читать, но эти дебри оказались не для моего уставшего мозга.Не сочтите за труд, тем более вы уже разобрались и данная тематика для вас я так понимаю понятна. Просветите. Я в этом случае принесу свои извинения, посыплю голову пеплом и поставлю жирнейший плюс вам в репу