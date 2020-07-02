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У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:54
Очікую на схвальні відгуки виборців зелених слуг. Я так розумію, їм це подобається?
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0mage0
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59
0mage0 написав:
Очікую на схвальні відгуки виборців зелених слуг. Я так розумію, їм це подобається?
Вони чекали доброго клоуна-чарівника, а вийшов злий-гвалтівник!
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komp
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:07
Не долго клоунам осталось народ развлекать!
Впереди новый майдан!
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straponesa
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:05
Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно?
Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.
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lauder7
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Додано: Вів 07 лип, 2020 18:26
lauder7 написав:
Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно?
Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.
Если в статье неправда, смотрите кто автор в вперед и с песней это раз. Во вторых, вы как человек читавший и знающий и вам будет не трудно со ссылкой на данный труд сообщить моей скромной персоне, что по новому закону я должен буду платить за свой участок земли если я его не сдаю, не использую, а просто владею. Заранее благодарен. Мы в отличие от вас обсуждаем указанное в статье. А вы просто пришли и ... "кто читал". Я чесно пытался читать, но эти дебри оказались не для моего уставшего мозга.
Не сочтите за труд, тем более вы уже разобрались и данная тематика для вас я так понимаю понятна. Просветите. Я в этом случае принесу свои извинения, посыплю голову пеплом и поставлю жирнейший плюс вам в репу
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Igorten
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Додано: Вів 07 лип, 2020 22:02
Так легче сношать к продаже земельки...
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tigr-uu
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