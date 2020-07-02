У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW
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Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно? Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.
lauder7 написав:Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно? Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.
Если в статье неправда, смотрите кто автор в вперед и с песней это раз. Во вторых, вы как человек читавший и знающий и вам будет не трудно со ссылкой на данный труд сообщить моей скромной персоне, что по новому закону я должен буду платить за свой участок земли если я его не сдаю, не использую, а просто владею. Заранее благодарен. Мы в отличие от вас обсуждаем указанное в статье. А вы просто пришли и ... "кто читал". Я чесно пытался читать, но эти дебри оказались не для моего уставшего мозга.
Не сочтите за труд, тем более вы уже разобрались и данная тематика для вас я так понимаю понятна. Просветите. Я в этом случае принесу свои извинения, посыплю голову пеплом и поставлю жирнейший плюс вам в репу
lauder7 написав:Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно? Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.
Если в статье неправда, смотрите кто автор в вперед и с песней это раз. Во вторых, вы как человек читавший и знающий и вам будет не трудно со ссылкой на данный труд сообщить моей скромной персоне, что по новому закону я должен буду платить за свой участок земли если я его не сдаю, не использую, а просто владею. Заранее благодарен. Мы в отличие от вас обсуждаем указанное в статье. А вы просто пришли и ... "кто читал". Я чесно пытался читать, но эти дебри оказались не для моего уставшего мозга.
Не сочтите за труд, тем более вы уже разобрались и данная тематика для вас я так понимаю понятна. Просветите. Я в этом случае принесу свои извинения, посыплю голову пеплом и поставлю жирнейший плюс вам в репу
1. Куда-то там с песней это Вы самостоятельно пожалуйста. 2. Я Вам ничего не должен и ни чем не обязан. Пояснения для своей персоны ищите самостоятельно. 3. То что Вы чем-то владеете и ничего не делаете - это Ваша личная мозоль. А не повод стонать и не платить. Готовьте денежки на налоги согласно законодательства или избавляйтесь от убыточных активов. 4. Обсуждений тут не было. 5. Извинения, плюсы в репу и посыпание пеплом оставьте тоже себе. 6. А вот про уставший мозг - это в яблочко! Спасибо. Запомню. 7. Ссылку на оригинал автор сего кастрированного копи-паста не привел. Он тут, если что
lauder7 Вы батенька бананальное трепло, человек делающий некое утверждение в вызывающей форме и при этом который не может (или не хочет, от этого суть не меняется) подтвердить свои умозаключения. Какой смысл вашей тогда писанины ? И совсем забыл. Если вы сюда случайно забредете, можете не напрягаться, ваша думка лично для меня уже не важна