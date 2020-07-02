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У Раді придумали новий податок
для дрібних фермерів - DW

У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:54

Очікую на схвальні відгуки виборців зелених слуг. Я так розумію, їм це подобається?
0mage0
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  0mage0 написав:Очікую на схвальні відгуки виборців зелених слуг. Я так розумію, їм це подобається?

Вони чекали доброго клоуна-чарівника, а вийшов злий-гвалтівник!
komp
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Не долго клоунам осталось народ развлекать!
Впереди новый майдан!
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:11

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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:05

Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно?
Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.
lauder7
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:26

  lauder7 написав:Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно?
Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.


Если в статье неправда, смотрите кто автор в вперед и с песней это раз. Во вторых, вы как человек читавший и знающий и вам будет не трудно со ссылкой на данный труд сообщить моей скромной персоне, что по новому закону я должен буду платить за свой участок земли если я его не сдаю, не использую, а просто владею. Заранее благодарен. Мы в отличие от вас обсуждаем указанное в статье. А вы просто пришли и ... "кто читал". Я чесно пытался читать, но эти дебри оказались не для моего уставшего мозга.

Не сочтите за труд, тем более вы уже разобрались и данная тематика для вас я так понимаю понятна. Просветите. Я в этом случае принесу свои извинения, посыплю голову пеплом и поставлю жирнейший плюс вам в репу ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:02

Так легче сношать к продаже земельки...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:33

  Igorten написав:
  lauder7 написав:Кто-то из интеллектуалов-зрадописцев читал оригинал? Или это стожно?
Хотя я даже не уверен, что все отписавшиеся полностью прочли саму эту инвалидную вижимку из оригинала. А просто рефлексируют на очередной зрадо-заголовок.


Если в статье неправда, смотрите кто автор в вперед и с песней это раз. Во вторых, вы как человек читавший и знающий и вам будет не трудно со ссылкой на данный труд сообщить моей скромной персоне, что по новому закону я должен буду платить за свой участок земли если я его не сдаю, не использую, а просто владею. Заранее благодарен. Мы в отличие от вас обсуждаем указанное в статье. А вы просто пришли и ... "кто читал". Я чесно пытался читать, но эти дебри оказались не для моего уставшего мозга.

Не сочтите за труд, тем более вы уже разобрались и данная тематика для вас я так понимаю понятна. Просветите. Я в этом случае принесу свои извинения, посыплю голову пеплом и поставлю жирнейший плюс вам в репу ;)


1. Куда-то там с песней это Вы самостоятельно пожалуйста.
2. Я Вам ничего не должен и ни чем не обязан. Пояснения для своей персоны ищите самостоятельно.
3. То что Вы чем-то владеете и ничего не делаете - это Ваша личная мозоль. А не повод стонать и не платить. Готовьте денежки на налоги согласно законодательства или избавляйтесь от убыточных активов.
4. Обсуждений тут не было.
5. Извинения, плюсы в репу и посыпание пеплом оставьте тоже себе.
6. А вот про уставший мозг - это в яблочко! Спасибо. Запомню.
7. Ссылку на оригинал автор сего кастрированного копи-паста не привел. Он тут, если что

https://www.dw.com/uk/zaplaty-shist-tys ... a-53919823
lauder7
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 08:24

lauder7 Вы батенька бананальное трепло, человек делающий некое утверждение в вызывающей форме и при этом который не может (или не хочет, от этого суть не меняется) подтвердить свои умозаключения. Какой смысл вашей тогда писанины ?
И совсем забыл. Если вы сюда случайно забредете, можете не напрягаться, ваша думка лично для меня уже не важна ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:43

  Igorten написав:lauder7 Вы батенька бананальное трепло, человек делающий некое утверждение в вызывающей форме и при этом который не может (или не хочет, от этого суть не меняется) подтвердить свои умозаключения. Какой смысл вашей тогда писанины ?
И совсем забыл. Если вы сюда случайно забредете, можете не напрягаться, ваша думка лично для меня уже не важна ;)

Я таки забрел. Вы правы. Вам как скромной персоне с уставшим мозгом не хочу. Да и не напрягаюсь. Удачи.
lauder7
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