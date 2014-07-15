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Расчет при сделке

Расчет при сделке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:32

  Ukrainian написав:
  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну

Ага в монгольских тугриках :lol:

Я думаю это все ваши фантазии что они гривны не хотят.


Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:42

  George написав:Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії
1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі
2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:01

  vitaliian написав:
  George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?
а если через 5 минут проскочит новость, что глава НБУ уходит. Или заблочат деньги до выяснения.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:18

  Proofy написав:Или заблочат деньги до выяснения.


кстати очень интересный момент: как сейчас наш возбужденный за последнее время финшмон реагирует на сделки по недвижимости (доказательства "источников происхождения" и т.д)?

есть реальные случаи блокировки при оплате или пока нет? (и как от них отвертеться если вдруг что?)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 06 лип, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:37

Расчет при сделке

Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:39

  George написав:Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.

Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:41

  Вкладчик1234 написав:
  George написав:Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.

Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно


Следующий продавец, боюсь, будет такой же. У них аллергия на национальную валюту. У меня аллергии нет, готов взять столько, сколько даже не унесу.

Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:45

  Вкладчик1234 написав:Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно

Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.
Не попугай же повторять 100 раз.
  George написав:Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.

Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.
интересно удастся ли вернуть. отпишите?

П.С. Киев продает 26.94!
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:57

  vladus17 написав:
  Вкладчик1234 написав:Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно

Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.
Не попугай же повторять 100 раз.
  George написав:Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.

Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.
интересно удастся ли вернуть. отпишите?

П.С. Киев продает 26.94!

Я еще не попал на задаток. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.
Может гривна действует как чеснок на вампиров?
У меня все его персональные данные, так что я особо не волнуюсь.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00

  George написав:Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.
Так он же вас уже послал. Вам еще раз надо?
Заберайте задаток, и ищите что то другое, мой вам совет.
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vladus17
 
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