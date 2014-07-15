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Расчет при сделке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:32
Ukrainian написав: George написав:
Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну
Ага в монгольских тугриках
Я думаю это все ваши фантазии что они гривны не хотят.
Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
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George
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Додано: Пон 06 лип, 2020 20:42
George написав:
Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
Не видавайте свої фантазії - за реалії
1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі
2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:01
vitaliian написав: George написав:
Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?
а если через 5 минут проскочит новость, что глава НБУ уходит. Или заблочат деньги до выяснения.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:18
Proofy написав:
Или заблочат деньги до выяснения.
кстати очень интересный момент: как сейчас наш возбужденный за последнее время финшмон реагирует на сделки по недвижимости (доказательства "источников происхождения" и т.д)?
есть реальные случаи блокировки при оплате или пока нет? (и как от них отвертеться если вдруг что?)
Востаннє редагувалось Alex2007
в Пон 06 лип, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:37
Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.
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George
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:39
George написав:
Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.
Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:41
Вкладчик1234 написав: George написав:
Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.
Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно
Следующий продавец, боюсь, будет такой же. У них аллергия на национальную валюту. У меня аллергии нет, готов взять столько, сколько даже не унесу.
Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.
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George
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:45
Вкладчик1234 написав:
Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно
Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.
Не попугай же повторять 100 раз.
George написав:
Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.
Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.
интересно удастся ли вернуть. отпишите?
П.С. Киев продает 26.94!
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vladus17
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Додано: Вів 07 лип, 2020 10:57
vladus17 написав: Вкладчик1234 написав:
Не имейте дела с неадекватами, всего-то.
Можно послать взаимно
Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.
Не попугай же повторять 100 раз.
George написав:
Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.
Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.
интересно удастся ли вернуть. отпишите?
П.С. Киев продает 26.94!
Я еще не попал на задаток. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.
Может гривна действует как чеснок на вампиров?
У меня все его персональные данные, так что я особо не волнуюсь.
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George
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00
George написав:
Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.
Так он же вас уже послал. Вам еще раз надо?
Заберайте задаток, и ищите что то другое, мой вам совет.
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vladus17
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