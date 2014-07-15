Расчет при сделке

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1234> Додано: Пон 06 лип, 2020 20:32 Ukrainian написав: George написав: Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну

Ага в монгольских тугриках



Я думаю это все ваши фантазии что они гривны не хотят. Ага в монгольских тугрикахЯ думаю это все ваши фантазии что они гривны не хотят.



Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта. Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта. George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 20:42 George написав: Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта. Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта. Не видавайте свої фантазії - за реалії

1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі

2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко. Не видавайте свої фантазії - за реалії1 Якщо платите 100% - то будівельники нальють Вам кави і виставлять курс на 2% нижчий ніж курс продажу в канторі2 Якщо ж Ви хочете заплатити 1% , а 99% отримати під 2% річних в гривні на 10 років - то не дивно що Вас посилають всі надовго і далеко. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23194 З нами з: 15.01.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 21:01 vitaliian написав: George написав: Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки? Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки? это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе? это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе? а если через 5 минут проскочит новость, что глава НБУ уходит. Или заблочат деньги до выяснения. а если через 5 минут проскочит новость, что глава НБУ уходит. Или заблочат деньги до выяснения. "Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк Proofy

Повідомлень: 1648 З нами з: 24.10.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 лип, 2020 21:18 Proofy написав: Или заблочат деньги до выяснения. Или заблочат деньги до выяснения.



кстати очень интересный момент: как сейчас наш возбужденный за последнее время финшмон реагирует на сделки по недвижимости (доказательства "источников происхождения" и т.д)?



есть реальные случаи блокировки при оплате или пока нет? (и как от них отвертеться если вдруг что?) кстати очень интересный момент: как сейчас наш возбужденный за последнее время финшмон реагирует на сделки по недвижимости (доказательства "источников происхождения" и т.д)?есть реальные случаи блокировки при оплате или пока нет? (и как от них отвертеться если вдруг что?) Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 06 лип, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2300 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1035 раз. Подякували: 922 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 10:37 Расчет при сделке Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно. George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 10:39 George написав: Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно. Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.

Не имейте дела с неадекватами, всего-то.

Можно послать взаимно Не имейте дела с неадекватами, всего-то.Можно послать взаимно Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11891 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6953 раз. Подякували: 3156 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 10:41 Вкладчик1234 написав: George написав: Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно. Я продолжу. Меня на предложение рассчитаться в гривнах, т.е. так, как положено по закону, послали матом. Вот это да. Я в шоке, если честно.

Не имейте дела с неадекватами, всего-то.

Можно послать взаимно Не имейте дела с неадекватами, всего-то.Можно послать взаимно



Следующий продавец, боюсь, будет такой же. У них аллергия на национальную валюту. У меня аллергии нет, готов взять столько, сколько даже не унесу.



Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать. Следующий продавец, боюсь, будет такой же. У них аллергия на национальную валюту. У меня аллергии нет, готов взять столько, сколько даже не унесу.Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать. George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 10:45 Вкладчик1234 написав: Не имейте дела с неадекватами, всего-то.

Можно послать взаимно Не имейте дела с неадекватами, всего-то.Можно послать взаимно

Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.

Не попугай же повторять 100 раз. George написав: Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать. Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.

Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.

интересно удастся ли вернуть. отпишите?



П.С. Киев продает 26.94! Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.Не попугай же повторять 100 раз.Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.интересно удастся ли вернуть. отпишите?П.С. Киев продает 26.94! Life is good. vladus17 Повідомлень: 1523 З нами з: 21.03.14 Подякував: 124 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 10:57 vladus17 написав: Вкладчик1234 написав: Не имейте дела с неадекватами, всего-то.

Можно послать взаимно Не имейте дела с неадекватами, всего-то.Можно послать взаимно

Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.

Не попугай же повторять 100 раз. George написав: Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать. Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.

Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.

интересно удастся ли вернуть. отпишите?



П.С. Киев продает 26.94! Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.Не попугай же повторять 100 раз.Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.интересно удастся ли вернуть. отпишите?П.С. Киев продает 26.94!

Я еще не попал на задаток. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.

Может гривна действует как чеснок на вампиров?

У меня все его персональные данные, так что я особо не волнуюсь. Я еще не попал на задаток. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.Может гривна действует как чеснок на вампиров?У меня все его персональные данные, так что я особо не волнуюсь. George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00 George написав: Мне теперь его придется уговаривать провести сделку. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку. Так он же вас уже послал. Вам еще раз надо?

Заберайте задаток, и ищите что то другое, мой вам совет. Так он же вас уже послал. Вам еще раз надо?Заберайте задаток, и ищите что то другое, мой вам совет. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1523 З нами з: 21.03.14 Подякував: 124 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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