Расчет при сделке

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1234 Додано: Вів 07 лип, 2020 11:41 r-tiger написав: у нотариуса можно спросить, есть услуга фиктивный банк, стоимость порядка 1000 - 1500 грн у нотариуса можно спросить, есть услуга фиктивный банк, стоимость порядка 1000 - 1500 грн



Я смотрю вы в теме

Если не трудно, выложите полный прайс услуг, начинающихся со слова Фиктивный ...

Ну чтобы был понятен уровень цен. Я смотрю вы в темеЕсли не трудно, выложите полный прайс услуг, начинающихся со слова Фиктивный ...Ну чтобы был понятен уровень цен. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17550 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4289 раз. Подякували: 6911 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:42 ib_investor написав: freeze написав: George написав: Продавец, кстати, россиянин. Продавец, кстати, россиянин.



После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин

Зараз почнуться розмови про те, що росіянин в Румунії буде продавати за леї. І ще на 2 дні.

Хлопці, вас тролять))) При чому, досить тупо. Зараз почнуться розмови про те, що росіянин в Румунії буде продавати за леї. І ще на 2 дні.Хлопці, вас тролять))) При чому, досить тупо.



В России все сделки проводятся за рубли. Логично, что в Украине будет за гривны.

Я не троллю.

Пожалуй, офтоп закончу, хотя это и не сильно офтоп, но все же.

Те, кто говорят про троллинг, не покупали квартиру. В России все сделки проводятся за рубли. Логично, что в Украине будет за гривны.Я не троллю.Пожалуй, офтоп закончу, хотя это и не сильно офтоп, но все же.Те, кто говорят про троллинг, не покупали квартиру. George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:48 yp1ripe написав: George



Де-факто исполнение буквы закона о безналичных расчётах в гривне сводится к тому, что необходимо наличие бумажки из банка. Есть банки, готовые вам эту бумажку предоставить, не бесплатно. При сделке платятся комиссионные банку 2-го или 3-го ешелона ( 1й этим брезгует заниматься ) за открытие двух счетов ( на продавца и покупателя ) и заведомо фиктивные 3 проводки. Стоит эта "услуга" у нас в провинции по 500 грн с носа, 1000 грн за сделку. На руки получаете договор об открытии счёта, платёжное поручение или выписку о проведённой операции, и справку о закрытии счёта, всё датированное днём сделки. Реальный расчёт происходит в твёрдой валюте непосредственно у нотариуса. Де-факто исполнение буквы закона о безналичных расчётах в гривне сводится к тому, что необходимо наличие бумажки из банка. Есть банки, готовые вам эту бумажку предоставить, не бесплатно. При сделке платятся комиссионные банку 2-го или 3-го ешелона ( 1й этим брезгует заниматься ) за открытие двух счетов ( на продавца и покупателя ) и заведомо фиктивные 3 проводки. Стоит эта "услуга" у нас в провинции по 500 грн с носа, 1000 грн за сделку. На руки получаете договор об открытии счёта, платёжное поручение или выписку о проведённой операции, и справку о закрытии счёта, всё датированное днём сделки. Реальный расчёт происходит в твёрдой валюте непосредственно у нотариуса.



Я это все знаю. Не могу понять, зачем усложнять жизнь обычным гражданам? Я это все знаю. Не могу понять, зачем усложнять жизнь обычным гражданам? George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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