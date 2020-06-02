|
|
|
"Центренерго" купить у Ахметова 1,2 мільйона тонн...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:06
Пропонуємо до обговорення:
Державне Центренерго планує у вітчизняних виробників придбати орієнтовно 2,4 мільйона тонн вугільної продукції, з яких близько половини забезпечать державні шахти, а решту куплять у приватних компаній. Найбільшою недержавною вугледобувною компанією є "ДТЕК" Ріната Ахметова
Дивися повний текст \"Центренерго\" купить у Ахметова 1,2 мільйона тонн вугілля для підтримки його шахт
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89149
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:06
Для увеличения капиталла ахметки государство купит не только уголь,но и "зеленой" энергии по космическим ценам.Пан президент ЧТО ЭТО?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2029
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:07
Что, что ? Нужно всем миром скинуться на шахтеров, понятное дело, что на этом пути, кто то должен иметь гешефт
Вот типа вы вчера родились
Революции, европейский выбор, свобода слова это все нам, деньги им
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3978
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 1204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:18
Эх, были времена, когда в ЮАР покупали! Путин гад, снизил цены на нефть и газ так, что теперь даже атомную энергию девать некуда. Да и зачем она, если ЕС приказывает заводы закрыть.
Д.Б.
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 17:59
Как всегда на тр... а мы терпели как всегда.когда Ахметов на кушаеца.
-
grechkin24041971
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 08.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|