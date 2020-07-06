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МВФ повинен призупинити платежі в Україну до призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:17
Пропонуємо до обговорення:
Екс-голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва закликає Міжнародний валютний фонд (МВФ) призупинити платежі в Україну до призначення урядом нового незалежного голови НБУ.
Дивися повний текст МВФ повинен призупинити платежі в Україну до призначення незалежного голови НБУ - Гонтарєва
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:18
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