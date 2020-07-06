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МВФ повинен призупинити платежі в Україну до призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:17
Пропонуємо до обговорення:
Екс-голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва закликає Міжнародний валютний фонд (МВФ) призупинити платежі в Україну до призначення урядом нового незалежного голови НБУ.
Дивися повний текст МВФ повинен призупинити платежі в Україну до призначення незалежного голови НБУ - Гонтарєва
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R2
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:18
Яка сильна шоколадна підтримка, готові все робити щоб нашкодити країні і людям.
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Rainbow
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:36
Так приедь в Украину и выскажи свою точку зрения.В чём проблема?
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sena_2008atp
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:51
Я дивлюсь прорашисти дуже незадоволені цією заявою. Бо їм заважають красти з бюджету України.
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ztbbig
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:56
Красава, краще би промовчала,
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sergejsonata
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:24
Там их всех нужно взять за яйца, пока не свалили к гонтаревой. Им есть что рассказать про события 14-го года. Народ опрокинули в три раза.
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p_a_l
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:08
p_a_l
, небольшое уточнение - кого за яйца, а кого за вымя.
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RomanTik
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:50
“Чтобы защитить реформы, которые мы провели". Да, ты такие рехформы провела, что сейчас спокойно на их результатах кайфуешь в ЛондОне.
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yalta1965
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