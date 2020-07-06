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МВФ повинен призупинити платежі
в Україну до призначення...

МВФ повинен призупинити платежі в Україну до призначення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:31

  yalta1965 написав:“Чтобы защитить реформы, которые мы провели". Да, ты такие рехформы провела, что сейчас спокойно на их результатах кайфуешь в ЛондОне.


Да не кайфует она :) Скука и тоска.Здесь была веселая жизнь,круговорот событий,сан и почитание.И вот все это -раз и исчезло.А золотой унитаз счастья не дает.

"Ах, Сема, вы были член месткома, а щас вы кто, вы, бедный фабрикант"
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:00

Может лучше госпоже вернуться в Украину и возглавить опять.. Жизнь в Лондоне поди дорогая а советами сыт не будешь. Или деятельность проплачена мвф наперёд?
chernisheugene
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:16

"патриотка"
naida1755
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 05:05

Гонтарева еще появилась МВФ советует та ее место в тюрьме вместе с порохом
vadim_kozhevnikov_66
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