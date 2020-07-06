МВФ повинен призупинити платежі в Україну до призначення...

Да не кайфует она Скука и тоска.Здесь была веселая жизнь,круговорот событий,сан и почитание.И вот все это -раз и исчезло.А золотой унитаз счастья не дает.
"Ах, Сема, вы были член месткома, а щас вы кто, вы, бедный фабрикант"
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 лип, 2020 19:31
Да не кайфует она Скука и тоска.Здесь была веселая жизнь,круговорот событий,сан и почитание.И вот все это -раз и исчезло.А золотой унитаз счастья не дает.
"Ах, Сема, вы были член месткома, а щас вы кто, вы, бедный фабрикант"
Додано: Сер 08 лип, 2020 21:00
Может лучше госпоже вернуться в Украину и возглавить опять.. Жизнь в Лондоне поди дорогая а советами сыт не будешь. Или деятельность проплачена мвф наперёд?
Додано: Чет 09 лип, 2020 05:05
Гонтарева еще появилась МВФ советует та ее место в тюрьме вместе с порохом
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:08
Я дивлюсь що ботів з Ольгіно підкинули, щоб кидати брехню у Гонтареву.
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|