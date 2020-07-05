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Зеленський: У Нацбанку дуже
сувора монетарна політика

Зеленський: У Нацбанку дуже сувора монетарна політика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:43

Зеленський: У Нацбанку дуже сувора монетарна політика

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на зустрічі з бізнесом у Волинській області, передає "Інтерфакс-Україна".

Дивися повний текст Зеленський: У Нацбанку дуже сувора монетарна політика.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:43

Ви вже визначтеся, чи кредити під 5-7 відсотків (мова ж про гривні?) чи курс, що "треба підвищувати". Як на мене, може бути одне з двох, інакше можна буде взяти кредит, купити долярів, почекати зростання курсу, продати доляри, погасити кредит і ще залишитися з наваром.
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:06

Сначала бы уменшить ставки по уже действующим кредитам... А как ьанки могут уменьшить ставку если один му*** шепчет о курсе 30 а это уже 10% риска инфляции .
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:52

  0mage0 написав:Ви вже визначтеся, чи кредити під 5-7 відсотків (мова ж про гривні?) чи курс, що "треба підвищувати". Як на мене, може бути одне з двох, інакше можна буде взяти кредит, купити долярів, почекати зростання курсу, продати доляри, погасити кредит і ще залишитися з наваром.

Так они это и хотят провернуть. Это было видно изначально. Пойдите возьмите кредит под 5-7%.
Зе-Чмо
p_a_l
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