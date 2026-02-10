|
Зеленський назвав умови, які повернуть бізнес і людей у села
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:03
Пропонуємо до обговорення:
Для сталого розвитку українських сіл необхідні спеціальні державні програми, доступні кредитні умови та розвиток інфраструктури, які стимулюватимуть приватний бізнес і сприятимуть поверненню людей до громад.
Дивися повний текст Зеленський назвав умови, які повернуть бізнес і людей у села
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:04
Хто же повинен зробити ці умови? Кому це він розповідає?
Додано: Вів 10 лют, 2026 08:18
Все государственные программы это зло, деребан и распил бюджетных денег под маской благих намерений. Хотите сделать что-то хорошее для людей - просто не мешайте им жить.
