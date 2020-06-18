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Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 23:48
завтра выставят Счёт - за "будущие похороны с поминками"
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:45
По-новому уже было. (с) Порошенко
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 07:59
А не охухунделись ли они?
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motronic
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17
Так в кабінеті постійно є "прогнозоване споживання" і відповідно рекомендована сума з 1-го числа, поки не введеш реальні або не впишуть контрольні. Тепер хочуть ще й на поточний місяць прогнозувати?
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chipmunk
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:20
Ахметову не хватает денег
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Rainbow
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:23
tolja3334 написав:
в нас немає єдиної тарифної сітки за спожиту енергію,кажда компанія має право вести свою тарифну ставку,тому передплата небажана,тому пряма оплата по факту-це наша реальність,а не європейска
а потім чергова реформа, і твоя переплата залишається не в того в кого тре, а в кого тре вже в тебе борг, знаєм плавали - Київобленерго.
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flyman
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:47
flyman написав: tolja3334 написав:
в нас немає єдиної тарифної сітки за спожиту енергію,кажда компанія має право вести свою тарифну ставку,тому передплата небажана,тому пряма оплата по факту-це наша реальність,а не європейска
а потім чергова реформа, і твоя переплата залишається не в того в кого тре, а в кого тре вже в тебе борг, знаєм плавали - Київобленерго.
+1
Переплаты Ахметов оставил себе, а долги передал новым компаниям. И если хочешь вернуть, то судись, причем по месту регестрации компании...
Переплаты и оплаты наперед в таких условиях -зло для потребителя.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:06
Вообще-то за дискомфорт потребитель должны как минимум понизить цену на свет . А также можно смело обратиться в защиту прав потребителя и даже в суд
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goha_1910
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