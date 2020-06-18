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Кияни будуть сплачувати за
електроенергію по-новому

Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:48

завтра выставят Счёт - за "будущие похороны с поминками"
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:45

Re: Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому

По-новому уже было. (с) Порошенко
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 07:59

А не охухунделись ли они?
motronic
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17

Re: Кияни будуть сплачувати за електроенергію по-новому

Так в кабінеті постійно є "прогнозоване споживання" і відповідно рекомендована сума з 1-го числа, поки не введеш реальні або не впишуть контрольні. Тепер хочуть ще й на поточний місяць прогнозувати?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:20

Ахметову не хватает денег
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:23

  tolja3334 написав:в нас немає єдиної тарифної сітки за спожиту енергію,кажда компанія має право вести свою тарифну ставку,тому передплата небажана,тому пряма оплата по факту-це наша реальність,а не європейска

а потім чергова реформа, і твоя переплата залишається не в того в кого тре, а в кого тре вже в тебе борг, знаєм плавали - Київобленерго.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:47

  flyman написав:
  tolja3334 написав:в нас немає єдиної тарифної сітки за спожиту енергію,кажда компанія має право вести свою тарифну ставку,тому передплата небажана,тому пряма оплата по факту-це наша реальність,а не європейска

а потім чергова реформа, і твоя переплата залишається не в того в кого тре, а в кого тре вже в тебе борг, знаєм плавали - Київобленерго.

+1
Переплаты Ахметов оставил себе, а долги передал новым компаниям. И если хочешь вернуть, то судись, причем по месту регестрации компании...

Переплаты и оплаты наперед в таких условиях -зло для потребителя. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:06

Вообще-то за дискомфорт потребитель должны как минимум понизить цену на свет . А также можно смело обратиться в защиту прав потребителя и даже в суд
goha_1910
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