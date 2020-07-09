Про це заявив голова правового комітету Ради Андрій Костін, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Друга спроба: як у Зеленського змінюють судову реформу".
Дивися повний текст В Україні можуть створити новий вищий суд і забрати справи у ОАСК.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:51
В Україні можуть створити новий вищий суд і забрати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть створити новий вищий суд і забрати справи у ОАСК.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:51
розвантажувати треба судову систему від нинішніх суддів.
посилання про неможливість заміни сміху варте, враховуючи опуси нинішніх жерців мантії і кишені.
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