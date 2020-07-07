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Президент озвучив план для заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Зупинити виїзд кадрів з України за кордон можна гідними умовами праці.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:50
дорогий Президент! А куда приложити твої доступні кредити?
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