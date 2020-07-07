Зупинити виїзд кадрів з України за кордон можна гідними умовами праці.
Дивися повний текст Президент озвучив план для заробітчан.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:50
Президент озвучив план для заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент озвучив план для заробітчан.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:50
Як можна кредитами зупинити заробітчан?
Заробітчани їдуть заробити гроші - для чого їм ті кредити під 7-9%?
|