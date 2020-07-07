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Президент озвучив
план для заробітчан

Президент озвучив план для заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:50

Президент озвучив план для заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Зупинити виїзд кадрів з України за кордон можна гідними умовами праці.

Дивися повний текст Президент озвучив план для заробітчан.
R2
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дорогий Президент! А куда приложити твої доступні кредити?
ggl_inter
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Толку от бизнеса если у людей денег нету
goha_1910
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:50

Як можна кредитами зупинити заробітчан?
Заробітчани їдуть заробити гроші - для чого їм ті кредити під 7-9%?
andrijk777
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