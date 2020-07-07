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Президент озвучив
план для заробітчан

Президент озвучив план для заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:50

Президент озвучив план для заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Зупинити виїзд кадрів з України за кордон можна гідними умовами праці.

Дивися повний текст Президент озвучив план для заробітчан.
R2
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дорогий Президент! А куда приложити твої доступні кредити?
ggl_inter
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Толку от бизнеса если у людей денег нету
goha_1910
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:50

Як можна кредитами зупинити заробітчан?
Заробітчани їдуть заробити гроші - для чого їм ті кредити під 7-9%?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:45

Re: Президент озвучив план для заробітчан

Роботу надають підприємці і Держава. Держава не зацікавлена надавати роботу усім. Їй потрібен тільки апарат примусу і самозахисту. А усі інші повинні платити їй податі.
Щоб стати підприємцем потрібно 3-5 років навчатися, щоб освоїти фах і найголовніше позбутися рабського світогляду, стати частково вільним і незалежним. І ось тут виникають протиріччя. Державі (людям з панівного класу) не потрібні потенційні конкуренти, якими можуть стати підприємці наживші забагато грошей. Тому Держава дбаючи про самозахист має контролювати і придушувати лишню підприємницьку ініціативу, відповідно стримуючи створення робочих місць. Держава також отримує прибуток і від експорту працездатних пересічних ))
Висновок, - у країнах "третього світу" заборонено стимулювати розвиток внутрішньої економіки, відповідно дешеві гроші мають бути недоступні для податковозобов'язаних )) Але описувати пересічним світле майбутнє і про те як космічні кораблі бороздять простори України, - святий обов'язок Держави ))
awant
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:46

  awant написав:Роботу надають підприємці і Держава. Держава не зацікавлена надавати роботу усім. Їй потрібен тільки апарат примусу і самозахисту. А усі інші повинні платити їй податі.
Щоб стати підприємцем потрібно 3-5 років навчатися, щоб освоїти фах і найголовніше позбутися рабського світогляду, стати частково вільним і незалежним. І ось тут виникають протиріччя. Державі (людям з панівного класу) не потрібні потенційні конкуренти, якими можуть стати підприємці наживші забагато грошей. Тому Держава дбаючи про самозахист має контролювати і придушувати лишню підприємницьку ініціативу, відповідно стримуючи створення робочих місць. Держава також отримує прибуток і від експорту працездатних пересічних ))
Висновок, - у країнах "третього світу" заборонено стимулювати розвиток внутрішньої економіки, відповідно дешеві гроші мають бути недоступні для податковозобов'язаних )) Але описувати пересічним світле майбутнє і про те як космічні кораблі бороздять простори України, - святий обов'язок Держави ))

Это не про державу, а про ылиту.
Вот как раз ей и не нужны конкуренты.
И как раз для неё нужны "аппараты принуждения и защиты", и постоянный сбор дани.

Такое себе нео-рабство
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:00

Президент озвучил план для заробитчан. И тут же статья - В мае количество украинских заробитчан в Польше увеличилось втрое. План работает )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14

Re: Президент озвучив план для заробітчан

Чтобы люди не уезжали, нужна нормальная страна с работающими законами и порядком на улицах. Предпочитаю жить в стране, где не нужно перепрыгивать запаркованные автомобили при хождении по тротуару, и где полиция приедет и успокоит ночную вечеринку у соседей.
Gastarbaiter
 
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