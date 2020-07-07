Зупинити виїзд кадрів з України за кордон можна гідними умовами праці.
Дивися повний текст Президент озвучив план для заробітчан.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:50
Президент озвучив план для заробітчан
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент озвучив план для заробітчан.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:50
Як можна кредитами зупинити заробітчан?
Заробітчани їдуть заробити гроші - для чого їм ті кредити під 7-9%?
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:45
Re: Президент озвучив план для заробітчан
Роботу надають підприємці і Держава. Держава не зацікавлена надавати роботу усім. Їй потрібен тільки апарат примусу і самозахисту. А усі інші повинні платити їй податі.
Щоб стати підприємцем потрібно 3-5 років навчатися, щоб освоїти фах і найголовніше позбутися рабського світогляду, стати частково вільним і незалежним. І ось тут виникають протиріччя. Державі (людям з панівного класу) не потрібні потенційні конкуренти, якими можуть стати підприємці наживші забагато грошей. Тому Держава дбаючи про самозахист має контролювати і придушувати лишню підприємницьку ініціативу, відповідно стримуючи створення робочих місць. Держава також отримує прибуток і від експорту працездатних пересічних ))
Висновок, - у країнах "третього світу" заборонено стимулювати розвиток внутрішньої економіки, відповідно дешеві гроші мають бути недоступні для податковозобов'язаних )) Але описувати пересічним світле майбутнє і про те як космічні кораблі бороздять простори України, - святий обов'язок Держави ))
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:46
Это не про державу, а про ылиту.
Вот как раз ей и не нужны конкуренты.
И как раз для неё нужны "аппараты принуждения и защиты", и постоянный сбор дани.
Такое себе нео-рабство
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:00
Президент озвучил план для заробитчан. И тут же статья - В мае количество украинских заробитчан в Польше увеличилось втрое. План работает )
Додано: Суб 11 лип, 2020 14:14
Re: Президент озвучив план для заробітчан
Чтобы люди не уезжали, нужна нормальная страна с работающими законами и порядком на улицах. Предпочитаю жить в стране, где не нужно перепрыгивать запаркованные автомобили при хождении по тротуару, и где полиция приедет и успокоит ночную вечеринку у соседей.
Додано: Суб 11 лип, 2020 16:02
Добавлю от себя:
В этой стране не должно быть кучи МАФов и "будкограда" (как в моём Нико).
В этой стране не должно быть бродячих собак на улицах (как в моём Нико).
И зарплата должна быть такой, чтоб на минималку можно было прожить ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
Додано: Суб 11 лип, 2020 16:20
Re: Президент озвучив план для заробітчан
Потрібно сприймати дійсність реалістично. Як озвучив наш Президент, Держава (люди панівної верхівки (чи "еліта" як комусь прийнятніше)) нічого не винна і не повинна пересічним. Це пересічні (податкозобов'язані) мають платити податі Державі за дозвіл і можливість існувати на цій території ))
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