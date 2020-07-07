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Президент озвучив план для заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:20
Sanyok77 написав: Gastarbaiter написав:
Чтобы люди не уезжали, нужна нормальная страна с работающими законами и порядком на улицах. Предпочитаю жить в стране, где не нужно перепрыгивать запаркованные автомобили при хождении по тротуару, и где полиция приедет и успокоит ночную вечеринку у соседей.
Добавлю от себя:
В этой стране не должно быть кучи МАФов и "будкограда" (как в моём Нико).
В этой стране не должно быть бродячих собак на улицах (как в моём Нико).
И зарплата должна быть такой, чтоб на минималку можно было прожить ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
Ну, на минималку без своего жилья вы вряд ли где прожить сможете.
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