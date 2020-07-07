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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:20
Re: Президент озвучив план для заробітчан
Потрібно сприймати дійсність реалістично. Як озвучив наш Президент, Держава (люди панівної верхівки (чи "еліта" як комусь прийнятніше)) нічого не винна і не повинна пересічним. Це пересічні (податкозобов'язані) мають платити податі Державі за дозвіл і можливість існувати на цій території ))
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:20
Ну, на минималку без своего жилья вы вряд ли где прожить сможете.
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:47
Це проблеми комплексні, перше на мою думку: це ефективність праці і її необхідність, нові технології (ми нічого не продаємо крім сировини, а треба готовий продукт), тому необхідно привести інвестицій в обладнання без мита і тільки малого ПДВ, на нове 5%,а на старе 10%,) тільки тоді з'являються робочі місця, друге: це навести порядок щодо ціноутворення навіть силою, чи законом в мережах супермаркетів, треба зробити їжу нашу доступною і якісною бо у мережах націнки доходять на власний імпорт майже до 70%...тобто, скільки людина не працювала б то це все рівно не має значення бо ціни і послуги дуже дорогі!!!
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:20
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:01
Все до чого торкається зе перетворюється в г***о , брехливий виродок .
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