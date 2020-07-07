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Президент озвучив
план для заробітчан

Президент озвучив план для заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:20

Re: Президент озвучив план для заробітчан

Потрібно сприймати дійсність реалістично. Як озвучив наш Президент, Держава (люди панівної верхівки (чи "еліта" як комусь прийнятніше)) нічого не винна і не повинна пересічним. Це пересічні (податкозобов'язані) мають платити податі Державі за дозвіл і можливість існувати на цій території ))
awant
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:20

  Sanyok77 написав:
  Gastarbaiter написав:Чтобы люди не уезжали, нужна нормальная страна с работающими законами и порядком на улицах. Предпочитаю жить в стране, где не нужно перепрыгивать запаркованные автомобили при хождении по тротуару, и где полиция приедет и успокоит ночную вечеринку у соседей.

Добавлю от себя:
В этой стране не должно быть кучи МАФов и "будкограда" (как в моём Нико).
В этой стране не должно быть бродячих собак на улицах (как в моём Нико).
И зарплата должна быть такой, чтоб на минималку можно было прожить ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.

Ну, на минималку без своего жилья вы вряд ли где прожить сможете.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:47

Це проблеми комплексні, перше на мою думку: це ефективність праці і її необхідність, нові технології (ми нічого не продаємо крім сировини, а треба готовий продукт), тому необхідно привести інвестицій в обладнання без мита і тільки малого ПДВ, на нове 5%,а на старе 10%,) тільки тоді з'являються робочі місця, друге: це навести порядок щодо ціноутворення навіть силою, чи законом в мережах супермаркетів, треба зробити їжу нашу доступною і якісною бо у мережах націнки доходять на власний імпорт майже до 70%...тобто, скільки людина не працювала б то це все рівно не має значення бо ціни і послуги дуже дорогі!!!
stec_1704_79
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:20

  gorilyy написав:Дайте зарпату таку як за кордоном офіційну.

А хто повинен її дати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:01

Все до чого торкається зе перетворюється в г***о , брехливий виродок .
igorsirant087
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