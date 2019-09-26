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Где открыть бесплатную карту в
фунтах с онлайн-пополнением ?

Где открыть бесплатную карту в фунтах с онлайн-пополнением ?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:44

Где открыть бесплатную карту в фунтах с онлайн-пополнением ?

Где можно открыть карту в фунтах (GBP) для интернет-оплат ?
Бесплатную, простую, можно даже виртуальную.
Очень желательно - с возможностью удалённого пополнения.

Вика от тазика - неплохой вариант, но пополняется только в полуподвале на Коминтерна )

Сима - будет абонка, если не будет оборотов.

Пумба - пополняется только налом.

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