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Бензин при курсі 30 грн/$: як
зміняться ціни на пальне...

Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:19

Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Дивися повний текст Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне при різкому стрибку долара.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:19

А когда баррель 140уе стоил что было?
Готовят почву под подорожание!
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:01

Якийсь загон вже явний іде на 30 грн/$. Відразу привожу контраргументи: іпотека 10%, програма 5-7-9, ОВДП 8%. Ніхто насправді, крім посадовців МВФ не знає куди піде курс.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:46

$44 за баррель = 28 центов или 7,5 грн за литр. Пусть лучше обоснует текущие цены.
phantom_systems
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