Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Прощальний «подарунок» Байдена
москві обвалив ціни на...

Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:58

Прощальний «подарунок» Байдена москві обвалив ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні дні своєї роботи запровадила жорсткі санкції проти Росії. Ці обмеження обвалили ціни на російську нафту.

Дивися повний текст
Прощальний «подарунок» Байдена москві обвалив ціни на російську нафту
Робот новин
 
Повідомлень: 100571
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:58

Самый лучший обвал цен может осуществить только ЗСУ, за что им большой поклон, уважение и поддержка)
И тем, кто с нами в одной лодке респект конечно.
finuser480
Повідомлень: 16
З нами з: 22.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Попередження: 1
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:02

Стаття від 7 лютого
Повідомлень: 16583
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2498 раз.
 
