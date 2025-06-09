|
|
|
Прощальний «подарунок» Байдена москві обвалив ціни на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні дні своєї роботи запровадила жорсткі санкції проти Росії. Ці обмеження обвалили ціни на російську нафту.
Дивися повний текст Прощальний «подарунок» Байдена москві обвалив ціни на російську нафту
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100571
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:58
Самый лучший обвал цен может осуществить только ЗСУ, за что им большой поклон, уважение и поддержка)
И тем, кто с нами в одной лодке респект конечно.
-
finuser480
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 22.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
- Попередження: 1
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:02
R2
Стаття від 7 лютого
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16583
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2498 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|34
|
|
|1
|278
|
|
|6
|1494
|
|