В курортних регіонах з'явилися сезонні вакансії в сфері харчування, обслуговування, садового господарства.
Дивися повний текст Експерт розповіла, скільки можна заробити на сезонній роботі в Україні.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 23:41
Експерт розповіла, скільки можна заробити на сезонній...
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Дивися повний текст Експерт розповіла, скільки можна заробити на сезонній роботі в Україні.
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:41
За такие деньги можно работать только если совсем туго. То есть от безысходности.
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