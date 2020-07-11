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Експерт розповіла, скільки
можна заробити на сезонній...

Експерт розповіла, скільки можна заробити на сезонній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:41

Експерт розповіла, скільки можна заробити на сезонній...

Пропонуємо до обговорення:
В курортних регіонах з'явилися сезонні вакансії в сфері харчування, обслуговування, садового господарства.

Дивися повний текст Експерт розповіла, скільки можна заробити на сезонній роботі в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:41

За такие деньги можно работать только если совсем туго. То есть от безысходности.
LOKY
 
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