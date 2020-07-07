Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки

Додано: Вів 14 лип, 2020 15:56

andrijk777 написав: Faceless написав: та й морозить він не власні кошти. та й морозить він не власні кошти.

А чиї кошти він морозить? Відкрийте нам тайну сію.

Депозитчиків? Так в кризу депозитчик прийде і забере свої кошти. А коштів у банку "немає" бо він їх вклав у довгу іпотеку. І що? Рефінанс? Банкрутство? Все це вже проходити в 2008. Наступаємо на ті самі граблі? А чиї кошти він морозить? Відкрийте нам тайну сію.Депозитчиків? Так в кризу депозитчик прийде і забере свої кошти. А коштів у банку "немає" бо він їх вклав у довгу іпотеку. І що? Рефінанс? Банкрутство? Все це вже проходити в 2008. Наступаємо на ті самі граблі?

Не власні морозить то точно, власних то не так вже й багато. Ресурсом може бути що завгодно довгострокове, але не обов'язково на той ж строк, що й іпотека - ви так пишете, ніби в банку один депозитчик і весь його депозит на іпотеку запустили. Одні депозитчики прийдуть, отримають депозити назад з ліквідних коштів банку, інші депозитчики прийдуть і покладуть ще, тримати оцей баланс ліквідних коштів і є завдання банку, а регулятор з нормативами слідкує, щоб не загравалися. Криза, рефінанси, банкрутства - можливі і без іпотеки, це ризики будь-якої банківської системи.Заробляє банк на маржі, різниці між процентним доходом з кредиту та вартістю ресурсів, з якого кредит видали, і йому геть все одно, чи знеціниться той кредит в доларі, чи ні, бо ресурс знеціниться так само, а свою маржу він отримує регулярно.Насправді, масовий запуск іпотеки сам по собі НБУ не здійснить ніяк. Перепона для іпотеки не одна, питання не тільки в ставках. Найперша перепона - незахищеність банку, як кредитора, бо основна "страховка" - застава - не працює, як слід, реалізувати її у неплатника у ряді випадків неможливо, без цієї умови ніякої масової іпаотеки не буде. Ставки - це тільки друге питання, і тут має значення не тільки вартість ресурсу на момент, а й очікування на найближчі роки. Так, наразі вже є банки, що в принципі готові надавати позики під 10%, але, якщо очікується зростання інфляції, значить, і ресурс здорожчає, ставку доведеться піднімати, платежі зростуть, а це призведе до хвилі прострочок.