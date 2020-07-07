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Рожкова повідомила, коли НБУ
планує масовий запуск іпотеки

Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:28

Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова.

Дивися повний текст Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:28

А якщо гривня знеціниться, наприклад, до 60грн/$ то хто компенсує банкам втрати? НБУ чи Зеленський?
Це Зеленський тупо просуває свою ідею з дешевою іпотекою. Поміняв главу НБУ саме для цього.
Але це все закінчиться великим "пшиком" і рейтингу Зе це не дасть.
Банки будуть висувати дуже завишені вимоги до позичальників або видавати тільки своїм з відкатами.
Ніхто СЬОГОДНІ не буде давати кредити під 10% річних. Ідіотів немає. Недалекий Зе просто цього не розуміє. "У Данії вже почали видавати безпроцентні кредити на житло" - ось його аргумент. Але Данія не Україна і данці не українці.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 07:34

andrijk777, если вы о Зе, то немного не о том, если вы о валюте, то 60 грн за долл, не ясный прогноз, уместен вопрос когда? Смена главы НБУ, преференция власти, отношение к кредитованию имеет очень косвенно.
Имеет место, что - кризис.
antae2019
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 12:58

  antae2019 написав: то 60 грн за долл, не ясный прогноз, уместен вопрос когда?

А на скільки років береться іпотека?
Якщо "грубо", то кредит під 10% подвоюється за 10 років. Я майже впевнений що через 10 років курс буде 60+. Тобто банк "заробить" -х грн., та ще й заморозить кошти на 10 років.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:04

Re: Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпоте

andrijk777 написав:
  antae2019 написав: то 60 грн за долл, не ясный прогноз, уместен вопрос когда?

А на скільки років береться іпотека?
Якщо "грубо", то кредит під 10% подвоюється за 10 років. Я майже впевнений що через 10 років курс буде 60+. Тобто банк "заробить" -х грн., та ще й заморозить кошти на 10 років.
У банків все рахується дещо інакше, та й морозить він не власні кошти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:59

  Faceless написав:та й морозить він не власні кошти.

А чиї кошти він морозить? Відкрийте нам тайну сію.
Депозитчиків? Так в кризу депозитчик прийде і забере свої кошти. А коштів у банку "немає" бо він їх вклав у довгу іпотеку. І що? Рефінанс? Банкрутство? Все це вже проходити в 2008. Наступаємо на ті самі граблі?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:37

andrijk777 ніхто нічого в кризу уже не забере
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:56

  andrijk777 написав:
  Faceless написав:та й морозить він не власні кошти.

А чиї кошти він морозить? Відкрийте нам тайну сію.
Депозитчиків? Так в кризу депозитчик прийде і забере свої кошти. А коштів у банку "немає" бо він їх вклав у довгу іпотеку. І що? Рефінанс? Банкрутство? Все це вже проходити в 2008. Наступаємо на ті самі граблі?

Не власні морозить то точно, власних то не так вже й багато. Ресурсом може бути що завгодно довгострокове, але не обов'язково на той ж строк, що й іпотека - ви так пишете, ніби в банку один депозитчик і весь його депозит на іпотеку запустили. Одні депозитчики прийдуть, отримають депозити назад з ліквідних коштів банку, інші депозитчики прийдуть і покладуть ще, тримати оцей баланс ліквідних коштів і є завдання банку, а регулятор з нормативами слідкує, щоб не загравалися. Криза, рефінанси, банкрутства - можливі і без іпотеки, це ризики будь-якої банківської системи.
Заробляє банк на маржі, різниці між процентним доходом з кредиту та вартістю ресурсів, з якого кредит видали, і йому геть все одно, чи знеціниться той кредит в доларі, чи ні, бо ресурс знеціниться так само, а свою маржу він отримує регулярно.
Насправді, масовий запуск іпотеки сам по собі НБУ не здійснить ніяк. Перепона для іпотеки не одна, питання не тільки в ставках. Найперша перепона - незахищеність банку, як кредитора, бо основна "страховка" - застава - не працює, як слід, реалізувати її у неплатника у ряді випадків неможливо, без цієї умови ніякої масової іпаотеки не буде. Ставки - це тільки друге питання, і тут має значення не тільки вартість ресурсу на момент, а й очікування на найближчі роки. Так, наразі вже є банки, що в принципі готові надавати позики під 10%, але, якщо очікується зростання інфляції, значить, і ресурс здорожчає, ставку доведеться піднімати, платежі зростуть, а це призведе до хвилі прострочок.
Faceless
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