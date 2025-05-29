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НБУ посилить контроль за банками через схеми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лип, 2025 17:08
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України планує жорсткіше реагувати на спроби використання банків у тіньових схемах, зокрема в так званому «дробленні бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Дивися повний текст НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу»
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R2
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Додано: Сер 09 лип, 2025 17:09
А що це за таке порушення "дроблення бізнесу"? Де воно в законодавстві прописано як порушення? Чи знов за відчуттям "революційній справедливості" що хочу то ворочу зеленського гетманцева?
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salvydas
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Додано: Сер 09 лип, 2025 19:30
Тобто чесним ФОПам буде ще більше мороки, щоб довести, що ти не верблюд (
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Дюрі-бачі
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