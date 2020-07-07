Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки

https://news.finance.ua/ru/news/-/47445 ... kie-stavki
вот тут и ответ. Одно точно, что НБУ, что минфин на ручном управлении. Напоминает, мелкий бизнес. Хотя, если, оперативно работать и эффективно в кризис, можно, можно, но есть "но". Стимулировать бизнес в стране нужно, ипотека в свободный рынок, вопрос за законами и их соблюдением.
п.с. кроме населения, НИ кто казну не наполнит, акцизы, комуслуги, прод.товары и белые доходы, то что можно ожидать, но не будет "право", будет "истерия", будет волнение, не будет и "казны"